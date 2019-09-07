Глава Redmi намекает на скорый выпуск смартфона Redmi K30 с 5G

Марка Redmi с момента как стала отдельным брендом не перестает удивлять. Так, в начале года был представлен смартфон Redmi Note 7, который очень быстро стал народным аппаратом.

А недавно были представлены Redmi Note 8 и Note 8 Pro, и уже думали, что китайская компания ничего осенью не представит, но глава бренда заявил, что флагманский смартфон Redmi K30 с 5G уже в пути.

Запись в Weibo намекает на то, что в ближайшее время появится Redmi K30 и в нем уже установят 5G модем.

Стоит отметить, что Redmi K20 и его старшая версия были представлены в мае, а Redmi K20 Pro под названием Xiaomi Mi 9T Pro только 6 сентября добрался до российского рынка.

Подробностей про Redmi K30 пока нет, впрочем, как и даты презентации, возможно смартфон представят в течение месяца.