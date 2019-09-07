Глава Redmi намекает на скорый выпуск смартфона Redmi K30 с 5G

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Глава Redmi намекает на скорый выпуск смартфона Redmi K30 с 5G

07.09.2019 15:32

Марка Redmi с момента как стала отдельным брендом не перестает удивлять. Так, в начале года был представлен смартфон Redmi Note 7, который очень быстро стал народным аппаратом.

А недавно были представлены Redmi Note 8 и Note 8 Pro, и уже думали, что китайская компания ничего осенью не представит, но глава бренда заявил, что флагманский смартфон Redmi K30 с 5G уже в пути.

Запись в Weibo намекает на то, что в ближайшее время появится Redmi K30 и в нем уже установят 5G модем.

Стоит отметить, что Redmi K20 и его старшая версия были представлены в мае, а Redmi K20 Pro под названием Xiaomi Mi 9T Pro только 6 сентября добрался до российского рынка.

Подробностей про Redmi K30 пока нет, впрочем, как и даты презентации, возможно смартфон представят в течение месяца.

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