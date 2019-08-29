Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8

В Китае прошла презентация новых смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Об аппаратах еще до презентации было известно многое, причем большую часть характеристик раскрыл сам производитель.

Новинки стали на порядок лучше, чем Redmi Note 7. Так, в них установили по четыре камеры и добавили USB Type-C.

При этом в устройствах оставили обычный сканер отпечатка пальца и 3,5 мм разъём для наушников.



В младшей версии Redmi Note 8 основная камера на 48 Мп. Второй модуль широкоугольный на 8 Мп, а еще два модуля по 2 Мп каждый, где один нужен для макро-сьемки, а другой для измерения глубины сцены.

Фронтальная камера 13 Мп и она размещена в каплевидном вырезе. Процессор в Redmi Note 8 – Snapdragon 665, оперативной памяти 4 или 6 ГБ в зависимости от версии. Постоянной памяти 64 и 128 ГБ.

Младшая версия получила аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Дисплей смартфона 6,3-дюймовый с разрешением 2340х1080 пикселей. По заявлению производителя, экран занимает 90% всей лицевой панели, и такой показатель был достигнут за счет уменьшения нижней рамки.

Спереди и сзади смартфона установили стекло Gorilla Glass 5. В Китае Redmi Note 8 в базовой конфигурации 4/64 ГБ будет стоить 999 юаней, что в пересчете около 10 тыс. рублей.

Старшие версии 6/64 ГБ и 6/128 ГБ оценили в 1199 (11 тысяч рублей) и 1399 юаней (13 тысяч рублей) соответственно.

Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.

К тому же для старшей версии будет подходить геймпад от Xiaomi Black Shark. Дисплей в Pro-версии уже 6,53 дюйма, разрешение FHD+, а за счет более узких рамок его площадь занимает 91,4% поверхности передней панели.

В отличие от Note 8, Pro-версия уже оснащена батарей на 4500 мАч и основной камерой Samsung GW1 на 64 Мп. Это первый смартфон китайской компании с таким датчиком, к тому же Redmi Note 8 Pro стал первым смартфоном Redmi с аккумулятором более 4000 мАч.



Основная камера в новинке способна снимать слоу-мо видео с частотой 960 к/с. Остальные три модуля основной камеры не отличаются от Note 8, при этом фронтальная камера уже используется на 20 Мп.

Что касается цен на Redmi Note 8 Pro, то младшая версия 6/64 ГБ будет стоить 1399 юаней (13 тыс. рублей), за конфигурацию 8/128 ГБ придется заплатить 1599 юаней (15 тыс. рублей), а самая дорогая версия – 8/128 ГБ будет стоить 1799 юаней (18 тыс. рублей).

На сцене еще была представлена лимитированная версия Redmi Note 8 Pro выполненная в стилистике World of Warcraft.