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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

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Redmi официально представил смартфоны Redmi K20 и K20 Pro

28.05.2019 13:52

Redmi на отдельном мероприятии представил свой первый ноутбук и новый флагманский смартфон Redmi K20 Pro. Это первый по-настоящему флагманский аппарат компании с момента, как бренд Redmi стал отдельной компанией.
На презентации было показано две модели — Redmi K20 Pro и Redmi K20. Внешне это два одинаковых смартфона, но они отличаются процессорами. Так, в первом Snapdragon 855, во втором Snapdragon 730.

Также младшая версия поддерживает только 18 Вт зарядку, а у старшего смартфона заявлена поддержка 27 Вт быстрой зарядки.

Есть также отличие и в модуле основной камеры. В Redmi K20 Pro установлен датчик Sony IMX586, а у Redmi K20 Sony IMX582.

Экран в аппаратах AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей. Сканер отпечатка пальца встроен в экран. Разрешение выдвижной камеры 20 Мп.

На задней панели расположена тройная камера с датчиками 48, 13 и 8 Мп. В смартфонах установлена батарея емкостью 4000 мАч. Есть еще NFC, что является большой редкостью для смартфонов компаний Xiaomi и Redmi.

В Китае серия Redmi K20 Pro в продаже появится 1 июля.
Будет предложено четыре версии:
6/64 ГБ – $361

6/128 ГБ – $377

8/128 ГБ – $405

8/256 ГБ — $434

Смартфон будет предлагаться в черном, синем и красном исполнении, также будет выпущена версия, посвященная фильму «Мстители». Redmi K20 в Китае будет только в двух версиях — 6/64 ГБ за $290 и 6/128 ГБ за $304.

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