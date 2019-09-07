В России стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В России стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro

07.09.2019 14:23

В России стартовали продажи мощного китайского смартфона с 48 Мп основной камерой.

С 6 сентября в магазинах появился смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, который на китайском рынке давно продается под названием Redmi K20 Pro.
Купить Xiaomi Mi 9T Pro можно за 33 990 рублей. Для россиян доступна только одна модификация с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, в Mi 9T Pro установлен 6,39-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. В экране смартфоне нет каких-либо вырезов, так как используется фронтальная выдвижная камера.

К тому же в модели предлагается подэкранный сканер отпечатка пальца и процессор Snapdragon 855. Также в смартфоне есть модуль NFC.

Глава Redmi рассказал про преемника Redmi K20

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