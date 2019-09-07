В России стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro

В России стартовали продажи мощного китайского смартфона с 48 Мп основной камерой.

С 6 сентября в магазинах появился смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, который на китайском рынке давно продается под названием Redmi K20 Pro.

Купить Xiaomi Mi 9T Pro можно за 33 990 рублей. Для россиян доступна только одна модификация с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, в Mi 9T Pro установлен 6,39-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. В экране смартфоне нет каких-либо вырезов, так как используется фронтальная выдвижная камера.

К тому же в модели предлагается подэкранный сканер отпечатка пальца и процессор Snapdragon 855. Также в смартфоне есть модуль NFC.