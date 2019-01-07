Трансформер HP Spectre x360 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем AMOLED

На выставку CES 2019 компания HP привезла большое количество новинок, среди которых бюджетный ноутбук и дорогой игровой монитор с экраном 65-дюймов. Также на выставке показали ноутбук-трансформер Spectre x360 15 с AMOLED экраном.

Новинка относится к премиальному сегменту. Она получила высокачественный корпус с золотыми вставками и экран с разрешением 3840х2160 точек.

Также будет выпущена версия с матрицей 15,6-дюйма и разрешением 2560х1440 пикселей.

«Сердцем» системы стали процессоры от Intel и дискретные видеокарты NVIDIA. Точные характеристики компания пока не раскрывает, но обещает высокую производительность.

Цены и характеристики HP Spectre x360 15 станут известны ближе к старту продаж. Пока в компании объявили, что в ноутбуке встроены динамики Bang & Olufsen и есть порты USB Type-C и конечно же USB Type-A.