Трансформер HP Spectre x360 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем AMOLED

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8 февраля : вторник

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Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Татарстан запустил опытную зону сети 5G‍

В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Трансформер HP Spectre x360 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем AMOLED

07.01.2019 22:17

На выставку CES 2019 компания HP привезла большое количество новинок, среди которых  бюджетный ноутбук и дорогой игровой монитор с экраном 65-дюймов. Также на выставке показали ноутбук-трансформер Spectre x360 15 с AMOLED экраном.
Новинка относится к премиальному сегменту. Она получила высокачественный корпус с золотыми вставками и экран с разрешением 3840х2160 точек.

Также будет выпущена версия с матрицей 15,6-дюйма и разрешением 2560х1440 пикселей.
«Сердцем» системы стали процессоры от Intel и дискретные видеокарты NVIDIA. Точные характеристики компания пока не раскрывает, но обещает высокую производительность.

Цены и характеристики HP Spectre x360 15 станут известны ближе к старту продаж. Пока в компании объявили, что в ноутбуке встроены динамики Bang & Olufsen и есть порты USB Type-C и конечно же USB Type-A.

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