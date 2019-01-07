Хромбук HP Chromebook 14 на процессоре AMD A4 оценили в 270 долларов

HP последовала примеру Acer и выпустила хромбук с процессором AMD. Новинку американская компания показала на выставке электроники CES 2019.

HP публично представила ноутбук Chromebook 14, который создан на базе бюджетного процессора AMD A4, а за счет него модель и оценили всего в $270.

В дальнейшем будет выпущена модификация уже с AMD A6, который можно сравнивать с Intel Pentium, в то время как AMD A4 приравнивается к Intel Celeron.



Оперативной памяти в хромбуке от HP 4 ГБ, а постоянной памяти 32 ГБ. Заявлено, что 14-дюймовый экран ноутбука выполнен по технологии IPS, а его разрешение 1366х768 пикселей.

В HP Chromebook 14 есть по два разъёма USB-C и USB-А, 3,5 мм, комбинированный разъем для гарнитуры и камера TrueVision HD. Конечно же есть Wi-Fi и Bluetooth.