Игровой монитор HP Omen X Emperium 65 оценили в 4 999 долларов

Игровой монитор HP Omen X Emperium 65 оценили в 4 999 долларов07.01.2019 18:19
HP на выставку потребительской электроники CES 2019 привезла огромный игровой монитор Omen X Emperium 65.
Эта новинка разрабатывалась специально для геймеров. В ней установлен 4К экран с поддержкой G-Sync HDR и обновлением матрицы 144 Гц.
В нижней части монитора расположена декоративная панель, за которой установлена трехполосная качественная колонка, причем она способна выдавать глубокий звук без наличия отдельного сабвуфера.
Еще отличительной чертой Omen X Emperium 65 можно назвать подсветку задней панели и отдельный датчик возле разъёмов, который автоматически включит белую подсветку как только определить, что пользователь намерен подключить кабель.
В продажу HP Omen X Emperium 65 поступит в следующем месяце по цене $4999.
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