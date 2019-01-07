Игровой монитор HP Omen X Emperium 65 оценили в 4 999 долларов

HP на выставку потребительской электроники CES 2019 привезла огромный игровой монитор Omen X Emperium 65.



Эта новинка разрабатывалась специально для геймеров. В ней установлен 4К экран с поддержкой G-Sync HDR и обновлением матрицы 144 Гц.

В нижней части монитора расположена декоративная панель, за которой установлена трехполосная качественная колонка, причем она способна выдавать глубокий звук без наличия отдельного сабвуфера.



Еще отличительной чертой Omen X Emperium 65 можно назвать подсветку задней панели и отдельный датчик возле разъёмов, который автоматически включит белую подсветку как только определить, что пользователь намерен подключить кабель.

В продажу HP Omen X Emperium 65 поступит в следующем месяце по цене $4999.