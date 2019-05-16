Презентация нового поколения фаблета состоится только в августе, но уже сейчас инсайдеры раскрывают некоторые подробности.

Так, например, ранее сообщалось, что в смартфоне будет экран с соотношением сторон 19:9, а также ранее публиковали и первые данные о новинке.

Но сегодня инсайдер сообщил, что новый Samsung Galaxy Note 10 выйдет в двух градиентных цветах, среди которых синий и серебристый варианты.

Напомним, что планшетофон получит еще и камеру с четырьмя модулями, а также топовый процессор и версии с поддержкой работы в сетях пятого поколения.