Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит мощный аккумулятор

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.71 EUR/RUB: 72.09 BTC/USD: 5285.14

29 мая : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит мощный аккумулятор

28.04.2019 19:42

Samsung в 2019 году решила не ограничиваться одной моделью смартфона со стилусам. Известно, что будет представлен Note 10 и Note 10 Pro.

Смартфоны появятся в двух модификациях где будет только LTE или еще и 5G. К тому же уже известно, что в Note 10 Pro установят батарею на 4500 мАч.
В Корее уже сертифицирован аккумулятор для старшей модели, а она по каталогу проходит как SM-N975, тогда как версия Note 10 будет обозначатся SM-N970.

К сертификату была прикреплена фотография аккумулятора и нидерландскому источнику удалось рассмотреть ее параметры. В частности, на снимке указана номинальная емкость – 4370 мАч.

Предположительно, в Note 10 «железо» будет от Galaxy S10 5G. Ранее «АСТЕРА» сообщала, что в старшей версии будет четыре основных камеры, а в младшей — три. Экраны в фаблете будут 6,75 и 6,28 дюйма.

Просмотры:

Метки: , , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги