Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит мощный аккумулятор

Samsung в 2019 году решила не ограничиваться одной моделью смартфона со стилусам. Известно, что будет представлен Note 10 и Note 10 Pro.

Смартфоны появятся в двух модификациях где будет только LTE или еще и 5G. К тому же уже известно, что в Note 10 Pro установят батарею на 4500 мАч.

В Корее уже сертифицирован аккумулятор для старшей модели, а она по каталогу проходит как SM-N975, тогда как версия Note 10 будет обозначатся SM-N970.

К сертификату была прикреплена фотография аккумулятора и нидерландскому источнику удалось рассмотреть ее параметры. В частности, на снимке указана номинальная емкость – 4370 мАч.

Предположительно, в Note 10 «железо» будет от Galaxy S10 5G. Ранее «АСТЕРА» сообщала, что в старшей версии будет четыре основных камеры, а в младшей — три. Экраны в фаблете будут 6,75 и 6,28 дюйма.