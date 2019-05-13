Samsung Galaxy Note 10 Pro получит соотношение сторон экрана 19:9

Samsung Galaxy Note 10 Pro получит соотношение сторон экрана 19:913.05.2019 22:05
В компании Samsung ведут работу над новыми планшетофонами, первые подробности о которых ранее уже сообщались.
Также ранее упоминалось, что соотношение сторон экрана фаблета будет 19:9, а как выяснилось, такое решение будет в старшей версии Galaxy Note 10 Pro.
Данные об этом устройстве появились в базе HTMLTest, где указано не только соотношение сторон. Согласно данным из базы, в Galaxy Note 10 Pro будет 6,75-дюймовый экран с разрешением 1440 х 3040 точек.
В младшей модели будет 6,28-дюймовый дисплей с соотношением 18,5:9. Также известно, что обе модели получат версии с поддержкой 4G и 5G.
Презентация Galaxy Note 10 ожидается в конце лета этого года.
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