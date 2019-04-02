Названа дата старта продаж и стоимость 5G-смартфона LG V50 ThinQ

LG раскрыла стоимость и дату старта продаж своего смартфона, бонусом к которому окажется Dual Screen.



Подарок будет предлагаться к смартфону LG V50 ThinQ при покупке до конца мая.

При этом в продажу на внутреннем для компании рынке новинка поступит 19 апреля, после чего будут организованы продажи и на других рынках.

Компания оценила свой аппарат с возможностью работы в сетях пятого поколения в 1060 долларов, при том что самый доступный Galaxy S10 5G предлагается на 160 долларов дороже.

Плюс ко всему LG V50 ThinQ будет доступен с подарком в виде устройства Dual Screen, который позже поступит в продажу по цене 190 долларов.