Названа дата старта продаж и стоимость 5G-смартфона LG V50 ThinQ

Названа дата старта продаж и стоимость 5G-смартфона LG V50 ThinQ02.04.2019 22:38
LG раскрыла стоимость и дату старта продаж своего смартфона, бонусом к которому окажется Dual Screen.
Подарок будет предлагаться к смартфону LG V50 ThinQ при покупке до конца мая.
При этом в продажу на внутреннем для компании рынке новинка поступит 19 апреля, после чего будут организованы продажи и на других рынках.
Компания оценила свой аппарат с возможностью работы в сетях пятого поколения в 1060 долларов, при том что самый доступный Galaxy S10 5G предлагается на 160 долларов дороже.
Плюс ко всему LG V50 ThinQ будет доступен с подарком в виде устройства Dual Screen, который позже поступит в продажу по цене 190 долларов.
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