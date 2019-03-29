Названы цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 5G

Во время презентации южнокорейский производитель не стал называть стоимость на флагман с возможностью работы в сетях пятого поколений.

Но теперь названа цена и дата старта продаж смартфона Samsung Galaxy S10 5G для рынка Южной Кореи.

Оказалось, что новинка обойдется в 1,29 млн вон или около 80 тысяч рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

Конфигурация этой же модели но с 512 ГБ встроенной памяти обойдется уже в 1,55 млн вон или около 90 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в целом аппарат с 5G получит приемлемый ценник. Официальные продажи Samsung Galaxy S10 5G стартуют 5 апреля, причем они начнутся не только в Южной Корее, но и на других рынках.

Компания до 16 апреля будет предлагать в подарок к смартфону наушники Galaxy Buds, беспроводную зарядку и даже скидку в 50% на замену экрана в первый год эксплуатации.