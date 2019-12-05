Huawei представил новый фитнес-браслет Band 4 Pro

Huawei помимо смартфонов Nova 6, Nova 6 5G и Nova 6 SE еще представила новый недорогой фитнес-браслет Band 4 Pro.

Внешне он практически не отличается от Band 3 Pro. так как в нем сохранился 0,95-дюймовый сенсорный экран, выполненный по технологии AMOLED.

Для пользователя нового браслета будет доступно 11 спортивных режимов, среди которых плавание, велосипед и велотренажёр.

К тому же в браслете есть отдельный модуль GPS, через который, не прибегая к смартфону можно проследить маршрут.

Также Band 4 Pro может следить за качеством сна, насыщенности крови кислородом и измерять пульс.

Помимо этого, в браслете есть NFC, а через него можно проводить оплату покупок и проезд в транспорте.

В Китае Huawei Band 4 Pro появится 12 декабря по цене $56. С сегодняшнего дня новинка доступна для предзаказа.