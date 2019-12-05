Huawei представила смартфоны Nova 6 5G и Nova 6

Huawei в Китае провела большую презентацию, на которой представила свои новые смартфоны серии Nova.

В общей сложности производитель представил три смартфона — Huawei Nova 6 5G, Nova 6 и Nova 6 SE, где последний самый простой, но сейчас речь пойдет о старших модификациях, оснащенных топовым «железом».

Технически Nova 6 5G и Nova 6 копируют Honor V30 5G и V30 Pro 5G, которые в Китае сегодня поступили в продажу.

В основе показанных новинок лежит флагманский процессор Kirin 990, а в версии смартфона с 5G чип дополнит модем Balong 5000, способный работать в двух режимах — SA и NSA.

Nova 6 5G оснастили 6,57 дюймовым дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей, а в верхней левой части экрана выполнено отверстие для фронтальной камеры. От подэкранного сканера в аппарате отказались, и его разместили на боковой грани.

В вырезе экрана установили 32 Мп основной датчик Sony IMX616 с диафрагмой F/2,2. Второй фронтальный модуль на 8 Мп с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 105 градусов.

К тому же камера способна записывать видео в 4К с частотой 30 к/с. По данным DxOMark, в представленной новинке установлена лучшая фронтальная камера.

Под «капотом» Nova 6 5G установлено 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти, батарея в новинке на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

На обратной стороне разместили тройной модуль основной камеры. Самый главный из них на 40 Мп и это датчик Sony IMX600 с диафрагмой F/1,7.

Остальные модули на 8 Мп. Первый с углом обзора 120 градусов и диафрагмой F/1,7, а второй датчик телеобъектив с F/2,4 с оптической стабилизацией и 30-кратным оптическим зумом.

В смартфоне также установлен полный набор беспроводных модулей, включая двухдиапазонный приемник GPS.

Еще есть беспроглядная зарядка с возможностью обратной зарядки. Работает Nova 6 5G под управлением Android 10 с оболочкой EMUI 10.

В Nova 6 уже более простая фронтальная камера (в ней отсутствует автофокус), а в основном модуле установлен меньшей светосилы объектив — F/1,8. Также аппарат получил только одну конфигурацию – 8/128 ГБ.

В Китае новинки поступят в продажу 12 декабря по цене $455 за Nova 6, $540 за версию Nova 6 5G с 128ГБ и $600 за Nova 6 5G с 256ГБ.