Huawei представила новый бюджетный смартфон Nova 6 SE

На большой презентации помимо Nova 6 и Nova 6 5G был показан и доступный смартфон Nova 6 SE. Этот аппарат очень сильно отличается от старших моделей, как внешне, так и технически.

Если в Nova 6 установили основную тройную камеру и фронтальную двойную, то в Nova 6 SE в экране размещена одинарная камера, а на тыльной стороне установлен квадратный блок с четырьмя модулями. Главный датчик получил разрешение 48 Мп (f/1,8).

Второй модуль на 8 Мп и это ультраширокоугольный датчик с диафрагмой f/2,4. Остальные два объектива оснащены дачтиками на 2 Мп, где один используется для макросъёмки, а другой работает для определения глубины сцены.

С фронтальной стороны в отверстии экрана разместили 16 Мп датчик. В основе аппарата лежит процессор Kirin 810, который дополняет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Батарея в устройстве на 4200 мАч, и она, как и в старших версиях линейки смартфонов, поддерживает быструю зарядку на 40 Вт. Заряжается аккумулятор через разъем USB Type-C.

Huawei Nova 6 SE будет предлагаться в розовом, черном и зеленом цвете по цене $312. В Китае новинка для предзаказа станет доступна 18 декабря, а «живые» продажи начнутся 25 декабря