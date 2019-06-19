Китайская компания Xiaomi сообщила, что первые партии фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 полностью распроданы, а следующая поступит в продажу только 21 июня, причем в обычной версии, тогда как модификацию с NFC начнут продавать с 25 июня.



Как отмечают в компании, новый Xiaomi Mi Band 4 пользуется отличным спросом и несмотря на отсутствие «живых» экземпляров производитель продолжает принимать заказы.

Между тем напомним, что Xiaomi недавно провела презентацию своих продуктов в России.

В нашей стране были впервые представлены три модели телевизоров, новый смартфона Mi Band 4, но последний предложат для покупки под названием Xiaomi Mi Smart Band 4.

Его старт продаж запланирован на 9 июля.