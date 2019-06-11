Xiaomi представила фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

Как и было обещано 11 июня состоялась официальная презентация нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, который в целом имеет дизайн предшественника, но отличается цветным дисплеем и новыми возможностями.

Презентация Mi Band 4 состоялась на территории Китая. Носимое устройство теперь оснащено цветным 0,95-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED.

Его разрешение составляет 240×120 пикселей. Среди новых возможностей браслета стоит выделить поддержку фирменного голосового помощника, но к сожалению такая возможность будет доступна только для Китая.

Еще фитнес-трекер имеет защиту от воды, которая позволяет погружаться под воду до 50 метров, и будет доступен в двух версиях.

Эти варианты будут отличаться наличием или отсутствием NFC. Также в новинке есть датчик отслеживания пульса и различные режимы тренировок.

На одном заряде аккумулятора браслет проработает столько же, сколько заявлено и у предшественника, то есть 15-20 дней в зависимости от того, как его будут использовать.

В продажу новый Mi Band 4 поступит с 14 июня по цене от 25 долларов за обычную версию и 33 доллара за модификацию с NFC. Будет доступна еще и версия Mi Band 4 Avengers Edition, но ее ценник составит уже 50 долларов.