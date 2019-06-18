Xiaomi представила для России телевизоры Xiaomi Mi TV 4S и Mi TV 4A

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Xiaomi представила для России телевизоры Xiaomi Mi TV 4S и Mi TV 4A

18.06.2019 00:25

Xiaomi в России провела отдельную презентацию новых товаров, среди которых смартфон Xiaomi Mi 9T, наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones, новое поколение браслета Mi Band 4 и три модели телевизоров.
Про фитнес-браслет и смартфон «АСТЕРА» писала ранее, а вот появление телевизоров в России для многих оказалось неожиданностью.

На российском рынке Mi Band 4 будет предлагаться по цене 2 990 рублей, и в продажу он поступит с 8 июля. Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones, которые смело можно назвать конкурентами наушников от Apple, поступят в продажу 28 июня. Их рекомендованная стоимость составит 5 990 рублей.

Что касается смартфона Xiaomi Mi 9T, то это по факту переименованный Redmi K20. Новинку предложат в двух версиях 6/64 ГБ за 25 990 рублей и 6/128 ГБ за 28 990 рублей.

Телевизоров будет две модели — Mi TV 4A и Mi TV 4S. Вторая серия будет предлагаться с 43 и 55 дюймовым экраном и выходом в интернет. Как пишет «ГазетаDAILY», Mi TV 4A предложат только с 32-дюймовым экраном и разрешением 1366 на 768 пикселей.

Вторая модель Mi TV 4S уже оснащена 4К матрицей с диагональю 43 и 55 дюймов. Mi TV 4S уже является телевизором, через который можно просматривать контент в Сети.

К тому же в нем будут предустановлены интернет-сервисы с шестимесячной бесплатной подпиской в течение шести месяцев.

В основе новинок лежит четырехядерный процессор с графическим ускорителем Mali-450 MP3.

В Mi TV 4A установили 1 ГБ оперативной и 4 ГБ постоянной памяти. В Mi TV 4S будет 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти. Что касается цен, то Mi TV 4A со скидкой можно будет купить за 9999 рублей, а стоимость без скидки составит 11 999 рублей.

Mi TV 4S уже будет стоит от 19 999 рублей за 43-дюймовую версию и 29 999 рублей за 55-дюймовую. Без специальных предложений цена составит 22 999 рублей и 33 999 рублей соответственно.

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