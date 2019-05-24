Пару дней назад стало известно, что китайская компания разработала операционную систему, которая будет использоваться при необходимости вместо «Андроида».

Ранее никаких упоминаний о ней не было, пока компания не столкнулась с тем, что попала в черный список в США и не раскрыла свои планы.

Более того, выяснилось, разработка этой операционной системы ведется еще с 2012 года и если ситуация не разрешится, то Huawei может ее запустить до конца этого года.

Между тем, Huawei зарегистрировала для своей ОС торговую марку Hongmeng. В базе регулятора в описании говорится, что это название будет использовано для новой операционной системы.