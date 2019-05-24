Huawei зарегистрировала для своей ОС торговую марку Hongmeng24.05.2019 21:46
Пару дней назад стало известно, что китайская компания разработала операционную систему, которая будет использоваться при необходимости вместо «Андроида».
Ранее никаких упоминаний о ней не было, пока компания не столкнулась с тем, что попала в черный список в США и не раскрыла свои планы.
Более того, выяснилось, разработка этой операционной системы ведется еще с 2012 года и если ситуация не разрешится, то Huawei может ее запустить до конца этого года.
Между тем, Huawei зарегистрировала для своей ОС торговую марку Hongmeng. В базе регулятора в описании говорится, что это название будет использовано для новой операционной системы.
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