Huawei анонсировал свою операционную систему – Hongmeng

Huawei раскрыла некоторую информацию про свою операционную систему. Она будет называться Hongmeng и ею окажется универсальная платформа, которая подойдет как для смартфонов, так и ноутбуков.

Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.

Напомним, Дональд Трамп внес Huawei в черный список, и запретил американским компаниям сотрудничать с китайской компанией.

Из-за этого от сотрудничества с Huawei отказались Qualcomm, Intel, Broadcom и Google. Но если Huawei способна обойтись без «железа» сторонних производителей, то вот без Google ей будет сложно, ведь она не сможет использовать сервисы Google, включая магазин приложений Google play и большое количество сервисов.