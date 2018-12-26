Запуск фронтальной камеры Galaxy S10 свайпом показали на видео

Накануне сообщалось, что флагманский Samsung Galaxy S10 получит камеру для селфи с необычной подсветкой и тогда же было упоминание, что камера будет запускаться свайпом.

Как именно это осуществляется сегодня показали на видеоролике, правда на нем показали смартфон Galaxy A8s с Infinity-O, но автор видео утверждает, что аналогично это будет работать и в новых Galaxy S10.

При свайпе от фронтальной камеры вниз она будет запускаться. К тому же можно заметить вокруг камеры диодную подсветку.