Ежедневно о новых Galaxy S10 появляется по несколько сообщений, в которых раскрываются новые подробности о той или иной модели из линейки.



На этот раз инсайдеры сообщают, что Samsung Galaxy S10 получит необычную подсветку для фронтальной камеры, подтверждая эту информацию фотографией.

Так, у смартфона камера для селфи будет находится в отверстии в самом экране, при этом вокруг отверстия будет подсветка, которая является частью OLED-экрана устройства.

Она будет подсвечивать камеру, да и к тому же будет работать как подсветка для просмотра уровня заряда батареи или она будет светится, когда на смартфон будут приходить уведомления.

К тому же сообщается, что в смартфоне будет возможность запуска приложения камеры жестом смахивания по фронтальной камере.