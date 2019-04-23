Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона

Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона23.04.2019 16:52
На презентации была представлена не только дорогая модель Mi Mural TV, но также серия доступных телевизоров с диагональю от 32 до 65 дюймов.
В зависимости от диагонали у моделей меняется начинка и разрешение экрана. Так, в самой маленькой из них разрешение матрицы HD, и в ней установлено 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ постоянной памяти.
В 43-дюймовой версии разрешение дисплея уже составит Full HD, а в 55 и 65-дюймовых версиях экраны стоят 4К, также в них 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.
Все новинки объединяет единый дизайн. В них был изменен принцип крепления дисплея, за счет чего в телевизорах очень маленькие рамки.
Также для новой серии компания изменила пульт, который теперь не инфракрасный, а Bluetooth.
Предзаказы на новые телевизоры уже начались. Их оценили в $165 за самую доступную и $600 за версию с 65-дюймовым 4К экраном.
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