Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона

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23 мая : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона

23.04.2019 16:52

На презентации была представлена не только дорогая модель Mi Mural TV, но также серия доступных телевизоров с диагональю от 32 до 65 дюймов.
В зависимости от диагонали у моделей меняется начинка и разрешение экрана. Так, в самой маленькой из них разрешение матрицы HD, и в ней установлено 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ постоянной памяти.

В 43-дюймовой версии разрешение дисплея уже составит Full HD, а в 55 и 65-дюймовых версиях экраны стоят 4К, также в них 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

Все новинки объединяет единый дизайн. В них был изменен принцип крепления дисплея, за счет чего в телевизорах очень маленькие рамки.

Также для новой серии компания изменила пульт, который теперь не инфракрасный, а Bluetooth.


Предзаказы на новые телевизоры уже начались. Их оценили в $165 за самую доступную и $600 за версию с 65-дюймовым 4К экраном.

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