Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона

На презентации была представлена не только дорогая модель Mi Mural TV, но также серия доступных телевизоров с диагональю от 32 до 65 дюймов.

В зависимости от диагонали у моделей меняется начинка и разрешение экрана. Так, в самой маленькой из них разрешение матрицы HD, и в ней установлено 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ постоянной памяти.

В 43-дюймовой версии разрешение дисплея уже составит Full HD, а в 55 и 65-дюймовых версиях экраны стоят 4К, также в них 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

Все новинки объединяет единый дизайн. В них был изменен принцип крепления дисплея, за счет чего в телевизорах очень маленькие рамки.

Также для новой серии компания изменила пульт, который теперь не инфракрасный, а Bluetooth.



Предзаказы на новые телевизоры уже начались. Их оценили в $165 за самую доступную и $600 за версию с 65-дюймовым 4К экраном.