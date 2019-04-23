Xiaomi начала продажи телевизора-картины по цене iPhone

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23 мая : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Xiaomi начала продажи телевизора-картины по цене iPhone

23.04.2019 16:15

Xiaomi в Китае представила новую линейку доступных телевизоров, среди которых модель способная составить конкуренцию Samsung Frame и LG Wallpaper TV.
Новинка получила название Mi Mural TV. Это 65-дюймовая панель с разрешением экрана 4К.

В выключенном состоянии телевизор будет показывать работы 45 художников в 22 жанрах. Стоит отметить, что подобно решение есть в моделях телевизоров Samsung Frame и LG Wallpaper TV. На панели также может отображаться различная информация и фото из семейного альбома.

Толщина телевизора всего 13,9 мм и он является самым тонким телевизором из тех, что предлагает Xiaomi. В комплекте с Mi Mural TV будет еще саундбар, в котором и находится вся управляющая электроника панели.

Сам телевизор подключается к панели одним проприетарным кабелем MiPort, по которому идет сигнал и питание.

«Железо» Mi Mural TV достаточно мощное как для телевизора, ведь в нем установлен процессор Amlogic 1,8 ГГц и графика Mali-T830MP2.

Оперативной памяти в телевизоре 2 ГБ постоянной 32 ГБ. Mi Mural TV помимо того, что является продвинутым телевизором стал еще и центром системы «умного» дома от Xiaomi.

Через него голосом можно управлять различными датчиками, а также проводить их различные настройки. В Китае Mi Mural TV уже доступен для заказа по цене $1050.

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