Xiaomi начала продажи телевизора-картины по цене iPhone

Xiaomi в Китае представила новую линейку доступных телевизоров, среди которых модель способная составить конкуренцию Samsung Frame и LG Wallpaper TV.

Новинка получила название Mi Mural TV. Это 65-дюймовая панель с разрешением экрана 4К.

В выключенном состоянии телевизор будет показывать работы 45 художников в 22 жанрах. Стоит отметить, что подобно решение есть в моделях телевизоров Samsung Frame и LG Wallpaper TV. На панели также может отображаться различная информация и фото из семейного альбома.

Толщина телевизора всего 13,9 мм и он является самым тонким телевизором из тех, что предлагает Xiaomi. В комплекте с Mi Mural TV будет еще саундбар, в котором и находится вся управляющая электроника панели.

Сам телевизор подключается к панели одним проприетарным кабелем MiPort, по которому идет сигнал и питание.

«Железо» Mi Mural TV достаточно мощное как для телевизора, ведь в нем установлен процессор Amlogic 1,8 ГГц и графика Mali-T830MP2.

Оперативной памяти в телевизоре 2 ГБ постоянной 32 ГБ. Mi Mural TV помимо того, что является продвинутым телевизором стал еще и центром системы «умного» дома от Xiaomi.

Через него голосом можно управлять различными датчиками, а также проводить их различные настройки. В Китае Mi Mural TV уже доступен для заказа по цене $1050.