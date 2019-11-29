Xiaomi вслед за смартфоном Mi 9 с производства сняла Mi 9T

Xiaomi сейчас готовится к презентации нового флагманского смартфона бренда Redmi.

Накануне сообщалось, что китайский производитель снял с производства и удалил из каталога Mi 9.

Теперь сообщается, что такая же участь постигла Redmi K20, который на европейском рынке продается под наказанием Xiaomi Mi 9T.

Данные про удаление устройства из каталога компании сообщил инсайдер Мукул Шарма.

По его данным в продаже пока остается только старшая версия Redmi K20 Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

На смену Redmi K20 скоро придет Redmi K30, а этот смартфон уже получит 5G модем и двойную фронтальную камеру расположенную в дисплее.