Названы цены и основные характеристики Redmi K30

Новый флагман от Redmi будет представлен в декабре, но инсайдеры уже назвали его основные характеристики, а также цены.

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре в социальной сети twitter опубликовал «живые» фото Redmi K30, а также назвал основные характеристики модели.

Как ранее и сообщалось, в устройстве будет установлен процессор Snapdragon 730G и экран как у Mi Note 10, а именно 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц.

На тыльной стороне аппарата будет расположена основная 60 Мп камера. Также установят телеобъектив с датчиком на 8 Мп, широкоугольный объектив на 32 Мп и 2 Мп датчик определения глубины сцены.

С лицевой стороны в отверстии дисплея будет 32 Мп камера и TOF-датчик с поддержкой 3D-сканирования лица.

Батарею в смартфоне установят на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Также в аппарате будет 3,5 мм разъем для наушников, ИК-порт и NFC.

Презентация смартфона Redmi K30 состоится 10 декабря, и по предварительным данным версия устройства с 4G будет стоить от 18 тыс. рублей, а с 5G — от 22 тыс. рублей.