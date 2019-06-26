Xiaomi в России начала продажи телевизоров Mi TV 4A и Mi TV 4S

Меню
Поиск

USD/RUB: 62.52 EUR/RUB: 71.23 BTC/USD: 11790.9

26 июля : среда

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi в России начала продажи телевизоров Mi TV 4A и Mi TV 4S

26.06.2019 21:17

Xiaomi в России приступила к продаже своих телевизоров, которые уже доступны в официальном интернет-магазине китайского производителя.
Напомним, в РФ 18 июня были представлены три модели телевизоров, одна из которых с 32-диагональю экрана и разрешением HD, а две другие модели уже оснащены 4К дисплеями.

Mi TV 4A с 32-дюймовой панелью является самой доступной моделью. Ее стоимость составляет 9999 рублей, но это аукционная цена действующая до 5 августа, а потом стоимость телевизора вырастет до 11999 рублей.

Модель Mi TV 4S уже оснащена 4К дисплеем и представлена в версиях с 43-дюмовым и 55-дюймовым экраном.

Первый вариант с РФ по акции стоит 19999 рублей, 55-дюймовый экран обойдется в 29999 рублей. В дальнейшем цены поднимут до 22999 и 33999 рублей соответственно.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги