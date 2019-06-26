Xiaomi в России начала продажи телевизоров Mi TV 4A и Mi TV 4S

Xiaomi в России приступила к продаже своих телевизоров, которые уже доступны в официальном интернет-магазине китайского производителя.

Напомним, в РФ 18 июня были представлены три модели телевизоров, одна из которых с 32-диагональю экрана и разрешением HD, а две другие модели уже оснащены 4К дисплеями.

Mi TV 4A с 32-дюймовой панелью является самой доступной моделью. Ее стоимость составляет 9999 рублей, но это аукционная цена действующая до 5 августа, а потом стоимость телевизора вырастет до 11999 рублей.

Модель Mi TV 4S уже оснащена 4К дисплеем и представлена в версиях с 43-дюмовым и 55-дюймовым экраном.

Первый вариант с РФ по акции стоит 19999 рублей, 55-дюймовый экран обойдется в 29999 рублей. В дальнейшем цены поднимут до 22999 и 33999 рублей соответственно.