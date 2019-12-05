Xiaomi с процессором Snapdragon 865 представит и Redmi K30 Pro

Недавно компания Qualcomm провела презентацию трех новых процессоров, в том числе и топовый Snapdragon 865.

Было сказано, что первые смартфоны с новыми процессорами поступят в продажу в первом квартале 2020 года.

Позднее стало известно, что первым смартфоном китайской компании с новым процессором станет Xiaomi Mi 10, а также оказалось, что такой чип установят и в новом Redmi K30 Pro.

Есть данные, что этот аппарат будет представлен в марте следующего года.

Исходя из того, что в Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 будет поддержка сетей пятого поколения, можно сказать, что у смартфона появится такая версия, вот только во сколько она будет оценена пока неизвестно.