Qualcomm представила процессоры Snapdragon 865 и Snapdragon 765 и 765G

Qualcomm как и обещала представила свой новый флагманский процессор Snapdragon 865.

Также были показаны новые чипы среднего уровня Snapdragon 765 и 765G, которые оснащены встроенным 5G-модемом.

Несмотря на все ожидания и слухи флагманский Snapdragon 865 будет поставляться без модема с поддержкой сетей пятого поколения, а вместо этого производителям предлагают устанавливать пару Snapdragon 865 и модем Snapdragon X55.

Характеристики чипов компания раскрывать не стала, но было сказано, что Snapdragon 765 и 765G получили модем Snapdragon X52.

Данные процессоры будут использоваться в смартфонах среднего уровня.

Первые аппараты с новыми процессорами Snapdragon станут доступны в первом квартале 2020 года.