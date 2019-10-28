Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro

Xiaomi 5 ноября представит новый смартфон со 108 Мп камерой, и компания по традиции уже начала маркетинговую кампанию, посвященную будущей новинке.

Модель под названием Xiaomi Mi CC9 Pro уже доступен для предзаказа, но цена и внешность устройства официально пока не раскрыли.

Накануне «АСТЕРА» писала, что в аппарате будет установлен процессор Snapdragon 730G и батарея на 4000 мАч.

Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов.

Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro. Само изображение было опубликовано не в оригинальном разрешении, но вместе с ним были прикреплены части фото, которые демонстрируют возможности 108 Мп датчика.