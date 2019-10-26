В китайской компании официально объявили о старте приема предварительных заказов на смартфон, который еще не был представлен.

Xiaomi начала прием заказов на неанонсированный Mi CC9 Pro и по этому случаю опубликовала изображение, на котором новинка скрывается под красной тканью с числом 9999 юаней вместо цены.

Предполагается, что дебют модели состоится в ближайшее время. Официальных данных о ней нет никаких, но ранее в Сети появлялись сообщения, раскрывающие характеристики.

Этому устройству приписывают процессор Snapdragon 730G, AMOLED-экран, основную камеру с главным модулем на 108 Мп, батарею на 4000 мАч, NFC и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Предварительная стоимость Mi CC9 Pro составит 300 долларов.