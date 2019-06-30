Xiaomi выпустила чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e

Через пару дней компания Xiaomi представит два новых смартфона, относящихся к молодежной линейке CC.

На специальном мероприятии представят Xiaomi CC9 и CC9e, а также большое количество различных ярких аксессуаров.

Сегодня в социальной сети Weibo глава китайской компании опубликовал несколько изображений чехлов для смартфонов и молодежных прозрачных сумок. Было указано, что аксессуары созданы студентами художественной школы.

Напомним, основной упор в смартфонах CC-серии будет сделан на камеру, в которой предложат большое количество программных дополнений, в том числе и «смену неба».