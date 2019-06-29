Новый смартфон Xiaomi CC9 получит функцию «Замена неба»

О редакторе для смены на фотографии в небе сообщалось в мае, а теперь стало известно, какой смартфон первым получит новую возможность.

Глава компании Xiaomi Лей Цзунь сообщил, что в Xiaomi CC9 появится возможность смены неба на существующем снимке.

Такая возможность позволит на фотографии менять освещение всего снимка и делать его более красочным.

Новый режим в дальнейшем должен появится и на других смартфонах компании.

Напомним, презентация Xiaomi CC9 состоится 2 июля. Достоверно известно, что в Xiaomi CC9 будет новая система анимированных аватаров Mimoji, где будет 165 разных вариантов лиц, аксессуаров и причесок.