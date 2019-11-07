Xiaomi объяснила почему в Mi Watch установлен прямоугольный экран

Xiaomi недавно представила свои собственные смарт-часы, которые получили прямоугольный дисплей.

Именно экран и вызвал большое количество вопросов. Некоторые пользователи в Mi Watch хотели бы видеть круглый экран, вместо применённого прямоугольного.

Компании через социальную сеть Weibo объяснила, почему в их новинке установлен прямоугольный циферблат, а не круглый.

Ответ оказался достаточно прост — на круглых дисплеях при схожей ширине размещается меньше информации, чем на прямоугольном.

Напомним, Mi Watch получили внешность схожую с часами от компании Apple, процессор Snapdragon Wear 3100 и фирменную оболочку.