Xiaomi презентовала первые умные часы Xiaomi Mi Watch

Xiaomi представила свои первые «умные» часы Mi Watch. Это устройство на рынке должно конкурировать с Apple Watch 5 и Samsung Galaxy Watch LTE.

Итак, часы получили экран 1,78 дюйма с разрешением 368х448 точек, а плотность пикселей составляет 326 ppi.

В Mi Watch установили ОЗУ 1 ГБ, а постоянной — 8 ГБ. Процессор используется Snapdragon Wear 3100.

В целом «железо» в новинке соответствует часам под управлением Wear OS.

На сайте раскрыли данные и про батарею часов. Так, обычной версии установлен блок на 570 мАч, а в модификации Privilege Edition емкость аккумулятора составляет 590 мАч. Заявлено, что на одном заряде часы проработают до 36 ч.



В устройстве также есть eSIM, GPS, NFS, где последний модуль нужен для оплаты проезда и в качестве пропуска, а также для открытия дверей.

Предположительно, NFC для оплаты через Google Pay использовать нельзя, но тут стоит отметить, что в Китае NFC в супермаркетах не используют.

Не исключено, что в международной версии Mi Watch беспроводной модуль будет работать полноценно. Размеры часов 44,7х36,9х12,3 мм, а весят они в зависимости от версии 44 либо 56 г.

Mi Watch получили возможность совершать звонки, подключатся по Bluetooth и Wi-Fi, а также следить за здоровьем и активностью человека.

Помимо этих функций напрямую с часов можно слушать музыку, а для этого нужно подключить беспроводные наушники.

В Китае Mi Watch оцениваются в 1299 юаней (12 тыс. рублей). А вот версия с сапфировым стеклом в КНР будет предлагаться за 1999 юаней (19 тыс. рублей).