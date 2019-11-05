Xiaomi презентовала первые умные часы Xiaomi Mi Watch

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.03 EUR/RUB: 71.48 BTC/USD: 9416.13

5 декабря : вторник

ТОП новости

Интервью

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi презентовала первые умные часы Xiaomi Mi Watch

05.11.2019 16:47

Xiaomi представила свои первые «умные» часы Mi Watch. Это устройство на рынке должно конкурировать с Apple Watch 5 и Samsung Galaxy Watch LTE.

Итак, часы получили экран 1,78 дюйма с разрешением 368х448 точек, а плотность пикселей составляет 326 ppi.

В Mi Watch установили ОЗУ 1 ГБ, а постоянной — 8 ГБ. Процессор используется Snapdragon Wear 3100.

В целом «железо» в новинке соответствует часам под управлением Wear OS.

На сайте раскрыли данные и про батарею часов. Так, обычной версии установлен блок на 570 мАч, а в модификации Privilege Edition емкость аккумулятора составляет 590 мАч. Заявлено, что на одном заряде часы проработают до 36 ч.


В устройстве также есть eSIM, GPS, NFS, где последний модуль нужен для оплаты проезда и в качестве пропуска, а также для открытия дверей.

Предположительно, NFC для оплаты через Google Pay использовать нельзя, но тут стоит отметить, что в Китае NFC в супермаркетах не используют.

Не исключено, что в международной версии Mi Watch беспроводной модуль будет работать полноценно. Размеры часов 44,7х36,9х12,3 мм, а весят они в зависимости от версии 44 либо 56 г.

Mi Watch получили возможность совершать звонки, подключатся по Bluetooth и Wi-Fi, а также следить за здоровьем и активностью человека.

Помимо этих функций напрямую с часов можно слушать музыку, а для этого нужно подключить беспроводные наушники.

В Китае Mi Watch оцениваются в 1299 юаней (12 тыс. рублей). А вот версия с сапфировым стеклом в КНР будет предлагаться за 1999 юаней (19 тыс. рублей).

Xiaomi презентовала новое поколение телевизоров Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Представили смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги