Xiaomi Mi TV 4S с 75-дюймовым экраном можно будет купить за $693

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14 сентября : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Xiaomi Mi TV 4S с 75-дюймовым экраном можно будет купить за $693

14.08.2019 00:48

Xiaomi Mi TV 4S с 75-дюймовой матрицей и тонкими рамками вокруг дисплея был представлен осенью прошлого года.

На старте продаж на китайском рынке данная модель предлагалась за $1150, но с сегодняшнего дня по распродаже данная модель будет стоить $693.

14 августа по скидке будет предлагаться не только телевизор Xiaomi Mi TV 4S с 75-дюймовым экраном, но также смартфоны и другая техника. Скидки будут посвящены выходу первого смартфона компании.

Корпус Xiaomi Mi TV 4S выполнен из металла, который применяется в космической отрасли.

За изображение в телевизоре отвечает четырехъядерный процессор, памяти в телевизоре 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной. Также модель оснастили беспроводными модулями Bluetooth и Wi-Fi. Работает Xiaomi Mi TV 4S под управлением PatchWall OS.

Компания Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров

Xiaomi в России начала продажи телевизоров Mi TV 4A и Mi TV 4S

Компания Xiaomi стала лидером на рынке телевизоров Китая

 

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