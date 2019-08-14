Xiaomi Mi TV 4S с 75-дюймовым экраном можно будет купить за $693

Xiaomi Mi TV 4S с 75-дюймовой матрицей и тонкими рамками вокруг дисплея был представлен осенью прошлого года.

На старте продаж на китайском рынке данная модель предлагалась за $1150, но с сегодняшнего дня по распродаже данная модель будет стоить $693.

14 августа по скидке будет предлагаться не только телевизор Xiaomi Mi TV 4S с 75-дюймовым экраном, но также смартфоны и другая техника. Скидки будут посвящены выходу первого смартфона компании.

Корпус Xiaomi Mi TV 4S выполнен из металла, который применяется в космической отрасли.

За изображение в телевизоре отвечает четырехъядерный процессор, памяти в телевизоре 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной. Также модель оснастили беспроводными модулями Bluetooth и Wi-Fi. Работает Xiaomi Mi TV 4S под управлением PatchWall OS.