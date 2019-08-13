Xiaomi в честь первого смартфона устроит распродажу

Xiaomi как компания была зарегистрирована в 2010 году, а 16 августа 2011 года она выпустила свой первый смартфон Xiaomi Mi 1.

С момента появления первого смартфона прошло восемь лет и сейчас китайский производитель один из крупнейших в мире, причем под брендом Xiaomi выпускается не только смартфоны, но также телевизоры, ноутбуки, бытовая техника и аксессуары.

По данным инсайдера под ником Xiaomishka, китайский производитель с 14 августа устроит большую распродажу своих товаров. Акция будет посвящена годовщине Mi 1.

Xiaomi Mi 1 работал под управлением Android 4.1 с оболочкой MIUI.