Игровой смартфон с новым процессором был представлен еще летом этого года и с начала августа предлагается для покупки на китайском рынке.

Теперь Xiaomi Black Shark 2 Pro поступил в продажу за пределами Китая, в частности он стал доступен для покупки на европейском рынке.

На официальном сайте компании в Европе гаджет уже представлен и его можно заказать в версиях с 6 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ.

Конфигурация 8/128 ГБ оценена в 599 евро, а вариант 12/256 ГБ получил ценник 699 евро. Модель представлена в черно-зеленом, серо-голубом и сине-оранжевом цвете.