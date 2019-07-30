Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro

Xiaomi сегодня представила свой новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro. Этот аппарат теперь построен на платформе Snapdragon 855 Plus и ему установили 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

В Китае новинка появится в продаже 2 августа в цветовых вариантах: черный, серебристый фиолетовый и оранжевый.

Стоимость смартфона в зависимости от объёма памяти будет составлять 435 и 508 долларов.

В минимальной версии Black Shark 2 Pro получил 128 ГБ флеш-памяти, а вторая версия уже оснащена 256 ГБ ПЗУ.

Помимо нового процессора в смартфоне применили улучшенную систему охлаждения, и технологию DC Dimming 2.0, которая исключает мерцание экрана. Также дисплей оснащен Magic Press 2.0, которая определяет силу нажатия на экран.

Дисплей в Black Shark 2 Pro 6,39-дюймовый с разрешением 2340х1080 пикселей. Под ним расположен сканер отпечатка пальца.

Основанная камера в смартфоне на 48 Мп. Ее дополняет датчик на 13 Мп. Фронтальный фотомодуль на 20 Мп. Встроенный аккумулятор на 4000 мАч и он поддерживает 27-ватную быструю зарядку.

На презентации было сказано, что Black Shark 2 Pro в тесте AnTuTu набрал более 500 000 баллов.

Реальную производительность смартфона можно будет узнать только когда аппарат появится у блогеров или поступит в продажу.