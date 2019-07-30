Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro

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30 августа : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro

30.07.2019 21:47

Xiaomi сегодня представила свой новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro. Этот аппарат теперь построен на платформе Snapdragon 855 Plus и ему установили 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

В Китае новинка появится в продаже 2 августа в цветовых вариантах: черный, серебристый фиолетовый и оранжевый.

Стоимость смартфона в зависимости от объёма памяти будет составлять 435 и 508 долларов.

В минимальной версии Black Shark 2 Pro получил 128 ГБ флеш-памяти, а вторая версия уже оснащена 256 ГБ ПЗУ.

Помимо нового процессора в смартфоне применили улучшенную систему охлаждения, и технологию DC Dimming 2.0, которая исключает мерцание экрана. Также дисплей оснащен Magic Press 2.0, которая  определяет силу нажатия на экран.

Дисплей в Black Shark 2 Pro 6,39-дюймовый с разрешением 2340х1080 пикселей. Под ним расположен сканер отпечатка пальца.

Основанная камера в смартфоне на 48 Мп. Ее дополняет датчик на 13 Мп. Фронтальный фотомодуль на 20 Мп. Встроенный аккумулятор на 4000 мАч и он поддерживает 27-ватную быструю зарядку.

На презентации было сказано, что Black Shark 2 Pro в тесте AnTuTu набрал более 500 000 баллов.

Реальную производительность смартфона можно будет узнать только когда аппарат появится у блогеров или поступит в продажу.

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