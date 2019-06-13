В компании Vivo уже готовят новый смартфон к выходу на индийский рынок. Накануне производитель открыл официальную страницу новинки, получившей название Vivo Z1 Pro.

Все подробности о модели пока не раскрыты, но основные характеристики названы. Так, например, уже известно, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 710.

На одной подзарядке он проработает до 21 дня в режиме ожидания. Также сообщается, что Vivo Z1 Pro получит врезанную в экран камеру и мощный аккумулятор.

Есть предположение, что Vivo Z1 Pro может оказаться переименованным Vivo Z5x.