Представлен 202-долларовый смартфон Vivo Z5x с АКБ на 5000 мАч

Компания Vivo в пятницу провела презентацию своего нового смартфона, получившего название Vivo Z5x и улучшенный характеристики.



Модель на рынке будет представлена в нескольких конфигурациях с разным объёмом памяти и процессором Snapdragon 710.

Новинка представляет собой 6,53-дюймовый смартфон, разрешение экрана которого составляет 2340×1080 точек и соотношение сторон — 19,5:9. Дисплей занимает 90,77% всей площади лицевой панели.

Селфи-камера получила разрешение 16 Мп с f/2.0, а на задней панели располагается камера с тремя датчиками, где главный имеет разрешение 16 Мп и f/1.78.

Вторым модулем становится сверхширокоугольный датчик на 8 Мп и f/2.2, а третий это 2-мегапиксельный датчик для анализа глубины.

За автономность аппарата будет отвечать аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки. Работает смартфон под управлением ОС Android 9.0 и имеет сканер отпечатка пальцев на задней панели.

Версия 4/64 Гб оценена в 202 доллара, вариант 6/64 ГБ получил ценник 217 долларов, а конфигурация 6/128 ГБ – 246 долларов. Топовый вариант имеет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а его стоимость составляет 289 долларов.