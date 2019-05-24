Представлен 202-долларовый смартфон Vivo Z5x с АКБ на 5000 мАч

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.61 EUR/RUB: 72.32 BTC/USD: 7987.37

25 июня : суббота

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Представлен 202-долларовый смартфон Vivo Z5x с АКБ на 5000 мАч

24.05.2019 21:21

Компания Vivo в пятницу провела презентацию своего нового смартфона, получившего название Vivo Z5x и улучшенный характеристики.


Модель на рынке будет представлена в нескольких конфигурациях с разным объёмом памяти и процессором Snapdragon 710.

Новинка представляет собой 6,53-дюймовый смартфон, разрешение экрана которого составляет 2340×1080 точек и соотношение сторон — 19,5:9. Дисплей занимает 90,77% всей площади лицевой панели.

Селфи-камера получила разрешение 16 Мп с f/2.0, а на задней панели располагается камера с тремя датчиками, где главный имеет разрешение 16 Мп и f/1.78.

Вторым модулем становится сверхширокоугольный датчик на 8 Мп и f/2.2, а третий это 2-мегапиксельный датчик для анализа глубины.

За автономность аппарата будет отвечать аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки. Работает смартфон под управлением ОС Android 9.0 и имеет сканер отпечатка пальцев на задней панели.

Версия 4/64 Гб оценена в 202 доллара, вариант 6/64 ГБ получил ценник 217 долларов, а конфигурация 6/128 ГБ – 246 долларов. Топовый вариант имеет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а его стоимость составляет 289 долларов.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги