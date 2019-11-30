В Сети распространили официальные фотографии Redmi K30

Чем ближе к презентации нового флагмана, тем больше подробностей о нем раскрывают, причем источниками выступают как представители компании, так и инсайдеры.



Премьера Redmi K30 состоится 10 декабря, а пока в Сети распространили официальные фотографии.

Одно из фото опубликовано представителями бренда, а снимок задней в плохом качестве опубликовал инсайдер. Снимки подтверждают в смартфоне врезанную фронтальную камеру, а на задней панели расположится основная камера с четырьмя модулями.

Из других характеристик известно, что в устройстве будет 6,66-дюймовый экран с разрешением 2400 х 1080 точек и частотой обновления 120 Гц.

Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, а еще в новом Redmi K30 будет модуль NFC. Также сегодня сообщалось, что аппарат станет первым в мире, оснащенным новым модулем камеры от Sony.