Redmi K30 станет первым смартфоном с модулем Sony на 60 или 64 Мп

Новый смартфон Redmi K30 будет представлен уже 10 декабря и компания уже начала тизерить новинку и раскрывать некоторые подробности.



Так, недавно стало известно, что Redmi K30 станет первым смартфоном с модулем Sony IMX686 на 60 или 64 Мп. Это новый датчик японской компании.

В смартфоне Redmi K30 в процессе съемки обещают «сюрпризы». О чем идет речь в данном случае пока неизвестно.

Помимо этого, компания подтвердила в новинке поддержку 5G в режимах SA и NSA.