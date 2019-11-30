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Redmi K30 станет первым смартфоном с модулем Sony на 60 или 64 Мп

30.11.2019 14:05

Новый смартфон Redmi K30 будет представлен уже 10 декабря и компания уже начала тизерить новинку и раскрывать некоторые подробности.


Так, недавно стало известно, что Redmi K30 станет первым смартфоном с модулем Sony IMX686 на 60 или 64 Мп. Это новый датчик японской компании.

В смартфоне Redmi K30 в процессе съемки обещают «сюрпризы». О чем идет речь в данном случае пока неизвестно.

Помимо этого, компания подтвердила в новинке поддержку 5G в режимах SA и NSA.

Названы цены и основные характеристики Redmi K30

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