В Сети появились изображения нового смартфона Motorola P40

Motorola в начале года представит несколько своих новинок, среди которых будет Moto Z4 Play, а о нем «АСТЕРА» уже сообщала сегодня. Сейчас в Сети появилось изображение еще одного смартфона от Motorola. Речь идет об аппарате под названием P40. В нем будет экран с диагональю 6,2-дюйма и 48 Мп основная камера с вспомогательным модулем на 5 Мп.

Известно, что Motorola P40 получит процессор Snapdragon 675 и 6 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель будет на 64 или 128 ГБ.

Стоит обратить внимание, что в экране под фронтальную камеру сделано отверстие, в котором расположится модуль на 12 Мп.

Фронтальная камера получит диафрагму F/1,8 и систему искусственного интеллекта. Под «капотом» аппарата еще установят батарею на 4132 мАч и NFC. Работать смартфон будет на «чистом» Android 9.0 Pie.