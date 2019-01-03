Инсайдеры на видео показали новый смартфон Moto Z4 Play

Управляющая компания Lenovo готовит под брендом Moto новое поколение Moto Z4 Play и рендеры этого смартфона уже появились в сети.

В январе будет представлен Moto G7, а позже состоится презентация серии Moto Z с поддержкой дополнительных модулей.

Если верить источникам, которые и создали рендеры Moto Z4 Play, в аппарате сохранится поддержка дополнительных модулей, но основная камера будет одинарная.

В экране будет каплевидный вырез под одинарную фронтальную каперу, а вокруг дисплея будут минимальные рамки.

Еще стоит обратить внимание, что в устройстве будет установлен 3,5 мм разъем для наушников и порт USB-C.

