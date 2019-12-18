В Сети появились характеристики смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

В Сети появились некоторые технические характеристики следующего поколения смартфонов от компании OnePlus.

Известно, что в 2020 году будут представлены не только флагманские версии, но также и удешевленный вариант. Предположительно, он будет назваться OnePlus 8 Lite.

Основными смартфонами станут OnePlus 8 и 8 Pro. Эти устройства создадут на базе процессора Snapdragon 865, который как оказалось, по производительности обходит процессор Apple A13.

Источник пишет, что в OnePlus 8 будет установлен дисплей диагональю 6,44-дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

В экране устройства будет сделано отверстие под фронтальную камеру с разрешением 32 Мп.

В OnePlus 8 Pro уже будет 6,7-дюймовый экран. Его разрешение составит 3180х1440 пикселей, а частота обновления 120 Гц.

Еще в старшей версии смартфона фронтальную камеру дополнят датчиком ToF. Основная камера в аппарате будет на 60, 16 и 12 Мп.