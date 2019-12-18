В Сети появились характеристики смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 62.53 EUR/RUB: 69.68 BTC/USD: 6612.54

18 : среда

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Статьи

Обзоры рынков

В Сети появились характеристики смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

18.12.2019 19:24

В Сети появились некоторые технические характеристики следующего поколения смартфонов от компании OnePlus.

Известно, что в 2020 году будут представлены не только флагманские версии, но также и удешевленный вариант. Предположительно, он будет назваться OnePlus 8 Lite.
Основными смартфонами станут OnePlus 8 и 8 Pro. Эти устройства создадут на базе процессора Snapdragon 865, который как оказалось, по производительности обходит процессор Apple A13.

Источник пишет, что в OnePlus 8 будет установлен дисплей диагональю 6,44-дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

В экране устройства будет сделано отверстие под фронтальную камеру с разрешением 32 Мп.

В OnePlus 8 Pro уже будет 6,7-дюймовый экран. Его разрешение составит 3180х1440 пикселей, а частота обновления 120 Гц.

Еще в старшей версии смартфона фронтальную камеру дополнят датчиком ToF. Основная камера в аппарате будет на 60, 16 и 12 Мп.

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги