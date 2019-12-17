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Новый Snapdragon 865 стал самым мощным мобильным процессором в мире

18.12.2019 00:21

Qualcomm в начале декабря представила свой новый флагманский процессор Snapdragon 865.

На презентации тогда были озвучены основные характеристики чипа и только сейчас появились первые тесты, показывающие его производительность.

Тесты проводили на тестовом смартфоне самой компании Qualcomm, так как первый смартфон с таким чипом представили только 17 декабря, но в продажу он поступит в начале 2020 года.

Snapdragon 865 протестировали в бенчмарке AnTuTu и тесте Speed Test GX 2.0. Последний тестирует устройство приближённо к реальным условиям эксплуатации.

Параллельно с Snapdragon 865 были протестированы смартфоны с чипом Apple A13 и Snapdragon 855.

Новый процессор от Qualcomm обошел в тестах Snapdragon 855 и Apple A13. В AnTuTu чип Snapdragon 865 набрал 540 тысяч баллов, а это на 36 тыс. больше у Apple A13 и на 100 тыс. баллов больше, чем у Snapdragon 855.

В Speed Test GX 2.0 процессор уступил Apple A13 в графике, но на смартфоне iPhone разрешение экрана меньше, чем на тестовом устройстве, поэтому производительность в GPU можно назвать одинаковой.

Остается дождаться серийных смартфонов с Snapdragon 865 и увидеть сколько они наберут баллов в тестах.

Первым на Snapdragon 865 стал ZTE Axon 10s Pro, а позже на новом чипе выйдут смартфоны от Xiaomi и Samsung.

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