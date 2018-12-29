В Сети появилась фотография с новым Samsung Galaxy S10

В то время как инсайдеры публикуют рендерные изображения новых Samsung Galaxy S10, созданные на основании слухов и патентов, в Сети распространили фотографию Galaxy S10.

Источником снимка стал инсайдер Ice Univerce, который опубликовал его в Twitter. На фото продемонстрирована задняя панель смартфона, где можно заметить камеру, оснащенную тремя модулями и светодиодной вспышкой.

Между тем ранее запуск фронтальной камеры Galaxy S10 свайпом показали на видео.