В Сети появилась фотография с новым Samsung Galaxy S10

В Сети появилась фотография с новым Samsung Galaxy S1029.12.2018 13:22
В то время как инсайдеры публикуют рендерные изображения новых Samsung Galaxy S10, созданные на основании слухов и патентов, в Сети распространили фотографию Galaxy S10.
Источником снимка стал инсайдер Ice Univerce, который опубликовал его в Twitter. На фото продемонстрирована задняя панель смартфона, где можно заметить камеру, оснащенную тремя модулями и светодиодной вспышкой.
Между тем ранее запуск фронтальной камеры Galaxy S10 свайпом показали на видео.
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