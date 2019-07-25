У Xiaomi Mi A3 оказался очень низкий уровень опасного излучения SAR

В опубликованном рейтинге от компании Statista самым опасным смартфоном по излучению SAR стал Xiaomi Mi A1. В этом устройстве коэффициент Specific absorption rate (SAR) составляет 1,75 ватта на кг.

В новом смартфоне Xiaomi Mi A3, который скоро должен появится в России коэффициент SAR оставляет 0,301 ватта на кг.

Таким образом, по уровню излучения это самый безопасный смартфон компании Xiaomi.

Напомним, что накануне стали известны цены на Xiaomi Mi A3 для рынка Украины, и как оказалось в этой стране новинка будет продаваться намного дешевле, чем в ЕС.