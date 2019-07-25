Украинцам смартфон Xiaomi Mi A3 предложили по низкой цене

В Украине представили Xiaomi Mi A3 и назвали цены на него.

Смартфон на «чистом » Android, который в Испании оценили от 250 евро, в Украине будут продавать за 211 евро (около 15 тыс. рублей).

Такой ценник выставили за версию с 4/64 ГБ. Модификация со 128 ГБ памяти будет стоить 246 евро или 17 400 рублей. В продаже Xiaomi Mi A3 появится 31 июля.

Скорее всего Xiaomi Mi A3 скоро появится в продаже и в РФ, при этом компания пока не анонсировала презентацию своей новинки.

Напомним, в Mi A3 установлен 6,1-дюймовый дисплей, выполненный по AMOLED технологии, под которым размещен сканер отпечатка пальца.

На задней стороне устройства размещена тройная камера с датчиками 48+8+2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.