Украинцам смартфон Xiaomi Mi A3 предложили по низкой цене

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25 августа : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Украинцам смартфон Xiaomi Mi A3 предложили по низкой цене

25.07.2019 18:24

В Украине представили Xiaomi Mi A3 и назвали цены на него.

Смартфон на «чистом » Android, который в Испании оценили от 250 евро, в Украине будут продавать за 211 евро (около 15 тыс. рублей).

Такой ценник выставили за версию с 4/64 ГБ. Модификация со 128 ГБ памяти будет стоить 246 евро или 17 400 рублей. В продаже Xiaomi Mi A3 появится 31 июля.

Скорее всего Xiaomi Mi A3 скоро появится в продаже и в РФ, при этом компания пока не анонсировала презентацию своей новинки.

Напомним, в Mi A3 установлен 6,1-дюймовый дисплей, выполненный по AMOLED технологии, под которым размещен сканер отпечатка пальца.

На задней стороне устройства размещена тройная камера с датчиками 48+8+2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Xiaomi презентовала смартфон Mi A3 на «чистом» Android

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